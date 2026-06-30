TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Frühe Investition 30.06.2026 10:03:52

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren TX Group-Anteile an diesem Tag 208,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das TX Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,481 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 60,29 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,71 Prozent.

Der Marktwert von TX Group betrug jüngst 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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