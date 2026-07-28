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TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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TX Group-Investment im Blick 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TX Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 222,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,505 TX Group-Aktien. Die gehaltenen TX Group-Aktien wären am 27.07.2026 604,50 CHF wert, da der Schlussstand 134,20 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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