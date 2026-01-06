SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie Investoren gebracht.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 173,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in TX Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,637 TX Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 165,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 533,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,67 Prozent verringert.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at