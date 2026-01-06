TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TX Group-Performance 06.01.2026 10:03:44

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie Investoren gebracht.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 173,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in TX Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,637 TX Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 165,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 533,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,67 Prozent verringert.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TX Groupmehr Nachrichten