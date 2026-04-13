SPI-Titel TX Group-Aktie: TX Group schüttet weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier TX Group am 10.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4,00 CHF beschlossen. Damit wurde die TX Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 16,67 Prozent reduziert. Somit schüttet TX Group insgesamt 49,90 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde die TX Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,05 Prozent reduziert.

TX Group-Qualitätsdividendenrendite

Via SIX SX beendete der TX Group-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 135,20 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von TX Group, demnach wird das TX Group-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem TX Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,43 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,64 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit TX Group-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der TX Group-Aktienkurs via SIX SX um 23,09 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -21,71 Prozent dennoch stärker zugenommen als der TX Group-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel TX Group

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,75 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von TX Group

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens TX Group steht aktuell bei 1,388 Mrd. CHF. TX Group besitzt aktuell ein KGV von 199,25. Der Umsatz von TX Group betrug in 2025 872,000 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,83 CHF.

Redaktion finanzen.at