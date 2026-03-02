SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in u-blox von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen u-blox-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der u-blox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,79 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147,525 u-blox-Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Aktien wären am 27.02.2026 19 915,86 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,16 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

