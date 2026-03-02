u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|u-blox-Performance im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in u-blox von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der u-blox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,79 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147,525 u-blox-Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Aktien wären am 27.02.2026 19 915,86 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99,16 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu u-blox AG
Analysen zu u-blox AG
Aktien in diesem Artikel
|u-blox AG
|149,00
|1,09%
