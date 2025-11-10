u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable u-blox-Investition? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren u-blox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.11.2020 wurde die u-blox-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die u-blox-Aktie bei 50,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 198,020 u-blox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 07.11.2025 26 732,70 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,33 Prozent angewachsen.

Alle u-blox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu u-blox AGmehr Nachrichten