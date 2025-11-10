u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Rentable u-blox-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2020 wurde die u-blox-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die u-blox-Aktie bei 50,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 198,020 u-blox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 07.11.2025 26 732,70 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,33 Prozent angewachsen.
Alle u-blox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu u-blox AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in u-blox von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Provisional end result of public tender offer for u-blox (EQS Group)
|
30.10.25
|Changes in u-blox’s Executive Committee (EQS Group)
|
28.10.25
|u-blox shareholders approve all motions proposed by the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting 2025 (EQS Group)
|
27.10.25