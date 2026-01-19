SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen u-blox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das u-blox-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 65,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 152,672 u-blox-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 135,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 702,29 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 107,02 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für u-blox eine Börsenbewertung in Höhe von 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at