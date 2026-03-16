u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Lohnende u-blox-Anlage?
|
16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.03.2025 wurden u-blox-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 79,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,563 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 695,98 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 13.03.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,60 Prozent gesteigert.
u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!