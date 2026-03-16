SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in u-blox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2025 wurden u-blox-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 79,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,563 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 695,98 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 13.03.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,60 Prozent gesteigert.

u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at