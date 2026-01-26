SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel hätte eine Investition in u-blox von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in u-blox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades u-blox-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der u-blox-Aktie betrug an diesem Tag 110,15 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,908 u-blox-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (135,40 CHF), wäre die Investition nun 122,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,92 Prozent mehr wert.

Alle u-blox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at