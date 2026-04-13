u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|u-blox-Investment
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem u-blox-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die u-blox-Aktie bei 67,70 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,710 u-blox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.04.2026 19 940,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,41 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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