12.01.2026 10:03:45
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 12.01.2016 wurde das u-blox-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die u-blox-Anteile bei 196,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,097 u-blox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 136,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695,23 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 695,23 CHF entspricht einer negativen Performance von 30,48 Prozent.
Insgesamt war u-blox zuletzt 1,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
