u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|u-blox-Investmentbeispiel
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die u-blox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des u-blox-Papiers betrug an diesem Tag 107,99 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, befänden sich nun 0,926 u-blox-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 135,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,01 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,01 Prozent.
u-blox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!