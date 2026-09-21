SPI-Titel V-Zug-Aktie: Hätte sich eine Anlage in V-Zug vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Vor Jahren V-Zug-Aktien gekauft: Das wäre aus dem Investment geworden.

Heute vor 1 Jahr wurde die V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 2,364 V-Zug-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 42,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent abgenommen.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at