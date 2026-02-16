SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet

Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 106,952 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 320,86 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 13.02.2026 auf 40,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,79 Prozent abgenommen.

Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at