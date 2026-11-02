V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Lukrative V-Zug-Anlage?
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das V-Zug-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug an diesem Tag 126,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,792 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (40,20 CHF), wäre das Investment nun 31,85 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 68,15 Prozent.
Das Börsendebüt der V-Zug-Papiere fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der V-Zug-Aktie lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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