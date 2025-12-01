V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Performance im Blick
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,90 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 12,516 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 519,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 48,06 Prozent.
Am 25.06.2020 fand der erste Handelstag des V-Zug-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers belief sich damals auf 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zugmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.11.25
|First methane pyrolysis plant on the V-ZUG site in Zug inaugurated (EQS Group)
|
28.11.25
|Erste Methan-Pyrolyse-Anlage auf dem Areal der V-ZUG in Zug eingeweiht (EQS Group)
|
24.11.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)