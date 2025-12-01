SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in V-Zug-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,90 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 12,516 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 519,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 48,06 Prozent.

Am 25.06.2020 fand der erste Handelstag des V-Zug-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers belief sich damals auf 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at