V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Performance im Blick
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 86,30 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 1,159 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 48,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 51,33 Prozent.
Am 25.06.2020 fand der erste Handelstag des V-Zug-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers belief sich damals auf 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
