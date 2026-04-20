SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades V-Zug-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 119,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 83,612 V-Zug-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.04.2026 3 520,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,10 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 3 520,07 CHF, was einer negativen Performance von 64,80 Prozent entspricht.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at