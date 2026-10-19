V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler V-Zug-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in V-Zug eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 46,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,645 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 39,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 863,64 CHF wert. Mit einer Performance von -13,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer V-Zug-Aktie auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu V-Zug

mehr Nachrichten

Analysen zu V-Zug

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

V-Zug 40,25 0,88% V-Zug

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen