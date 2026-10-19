V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Profitabler V-Zug-Einstieg?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 46,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,645 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 39,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 863,64 CHF wert. Mit einer Performance von -13,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer V-Zug-Aktie auf 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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