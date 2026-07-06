V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Investmentbeispiel
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,205 V-Zug-Aktien. Die gehaltenen V-Zug-Anteile wären am 03.07.2026 578,84 CHF wert, da der Schlussstand 40,75 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 42,12 Prozent gleich.
Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der V-Zug-Aktie lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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