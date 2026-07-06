SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Anlegern gebracht.

Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,205 V-Zug-Aktien. Die gehaltenen V-Zug-Anteile wären am 03.07.2026 578,84 CHF wert, da der Schlussstand 40,75 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 42,12 Prozent gleich.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der V-Zug-Aktie lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at