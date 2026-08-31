SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das V-Zug-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die V-Zug-Aktie bei 66,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,495 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 42,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,22 Prozent verringert.

Die Erstnotiz der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Ein V-Zug-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at