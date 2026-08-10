V-Zug Aktie

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WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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Rentabler V-Zug-Einstieg? 10.08.2026 10:03:54

SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren V-Zug-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 143,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,696 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29,25 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 07.08.2026 auf 42,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 70,75 Prozent weniger wert.

Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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