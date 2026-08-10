V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentabler V-Zug-Einstieg?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 143,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,696 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29,25 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 07.08.2026 auf 42,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 70,75 Prozent weniger wert.
Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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