SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem V-Zug-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 74,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135,135 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 5 405,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 40,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,95 Prozent verkleinert.

Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at