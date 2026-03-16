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V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

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Langfristige Performance 16.03.2026 10:04:12

SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen V-Zug-Investment verlieren können.

V-Zug-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,186 V-Zug-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,55 CHF wert. Damit wäre die Investition 54,45 Prozent weniger wert.

Die Erstnotiz des V-Zug-Papiers fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der V-Zug-Aktie belief sich damals auf 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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