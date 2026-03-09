Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Hochrechnung
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.03.2016 wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Valiant-Aktie an diesem Tag 101,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,010 Valiant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 163,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 217,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,18 Prozent vermehrt.
Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Valiant AG
