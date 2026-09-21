Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Lukrative Valiant-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Valiant-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Valiant-Papier bei 91,25 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,096 Valiant-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 152,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 167,23 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,23 Prozent angezogen.

Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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