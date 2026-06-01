Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Valiant-Anlage 01.06.2026 10:04:06

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Valiant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Valiant-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Anteile betrug an diesem Tag 102,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 97,182 Valiant-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (159,00 CHF), wäre die Investition nun 15 451,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,52 Prozent vermehrt.

Am Markt war Valiant jüngst 2,51 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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