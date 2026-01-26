SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 26.01.2023 wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 104,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95,602 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 159,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 200,76 CHF wert. Mit einer Performance von +52,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

