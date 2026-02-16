Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Valiant-Investition 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 88,810 Valiant-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 298,40 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 13.02.2026 auf 161,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,98 Prozent angezogen.

Valiant war somit zuletzt am Markt 2,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valiant AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Valiant AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Valiant AG 178,60 1,36% Valiant AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen