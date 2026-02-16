SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 88,810 Valiant-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 298,40 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 13.02.2026 auf 161,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,98 Prozent angezogen.

Valiant war somit zuletzt am Markt 2,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at