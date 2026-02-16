Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Investition
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 88,810 Valiant-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 298,40 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 13.02.2026 auf 161,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,98 Prozent angezogen.
Valiant war somit zuletzt am Markt 2,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Valiant AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|178,60
|1,36%
