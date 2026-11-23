Wer vor Jahren in Valiant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Valiant-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 136,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,732 Valiant-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,66 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 20.11.2026 auf 149,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,66 Prozent zugenommen.

Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at