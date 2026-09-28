Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Lohnende Valiant-Anlage? 28.09.2026 10:03:45

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Valiant-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 126,40 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,911 Valiant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 154,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 221,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,15 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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