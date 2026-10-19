SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Valiant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Valiant-Papier bei 97,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Valiant-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,256 Valiant-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 147,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 515,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,59 Prozent.

Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at