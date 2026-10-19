Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Lukratives Valiant-Investment?
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Valiant-Papier bei 97,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Valiant-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,256 Valiant-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 147,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 515,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,59 Prozent.
Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AG
|
19.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|157,80
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.