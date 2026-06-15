Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Langfristige Performance
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 15.06.2023 wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Valiant-Papier bei 93,40 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,707 Valiant-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (162,20 CHF), wäre das Investment nun 1 736,62 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,66 Prozent angezogen.
Valiant war somit zuletzt am Markt 2,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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