Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Rentable Valiant-Anlage? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Valiant-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Valiant-Aktie an diesem Tag 102,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 97,276 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 568,09 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 17.04.2026 auf 180,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 75,68 Prozent gleich.

Valiant wurde am Markt mit 2,85 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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