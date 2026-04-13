Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Performance im Blick
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Valiant-Aktie bei 118,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Valiant-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,460 Valiant-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 181,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 531,30 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,13 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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