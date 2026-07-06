Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Frühe Investition 06.07.2026 10:03:54

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Valiant-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Valiant-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 123,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 8,117 Valiant-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 162,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 319,81 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,98 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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