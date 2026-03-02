SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Valiant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Valiant-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,707 Valiant-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 788,01 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 27.02.2026 auf 167,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 78,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at