Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Anlage
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Valiant-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,707 Valiant-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 788,01 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 27.02.2026 auf 167,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 78,80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|183,60
|0,77%
