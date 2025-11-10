Valiant Aktie
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Valiant-Anteile an diesem Tag 84,80 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,792 Valiant-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 133,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 573,11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,31 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
