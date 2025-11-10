Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Anlage 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Valiant-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Valiant-Anteile an diesem Tag 84,80 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,792 Valiant-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 133,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 573,11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valiant AGmehr Nachrichten