SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie gebracht.

Die Valiant-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,155 Valiant-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 155,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,21 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 79,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Valiant einen Börsenwert von 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at