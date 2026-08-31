Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor einem Jahr abgeworfen
Am 31.08.2025 wurden Valiant-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 132,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Valiant-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,756 Valiant-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 148,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,41 Prozent gesteigert.
Am Markt war Valiant jüngst 2,34 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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