Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Langfristige Anlage 06.04.2026 10:03:47

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Valiant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Valiant-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 0,985 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 174,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 177,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,38 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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