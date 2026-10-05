Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Anlage unter der Lupe
|
05.10.2026 10:03:43
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient
Am 05.10.2023 wurde das Valiant-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 106,383 Valiant-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 16 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,00 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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