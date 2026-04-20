SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Varia US Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,639 Varia US Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,79 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 17.04.2026 auf 14,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,21 Prozent.

Varia US Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 148,79 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at