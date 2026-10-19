Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Varia US Properties-Anlage im Blick
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr gekostet
Varia US Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,10 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 497,512 Varia US Properties-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 5 970,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,30 Prozent.
Alle Varia US Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 121,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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