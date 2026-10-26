Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Profitable Varia US Properties-Investition?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Varia US Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 40,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,494 Varia US Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,18 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Papiers am 23.10.2026 auf 11,30 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 71,82 Prozent.
Varia US Properties war somit zuletzt am Markt 114,51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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