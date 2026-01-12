Varia US Properties Aktie

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

Profitables Varia US Properties-Investment? 12.01.2026 10:03:45

SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 30,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 32,573 Varia US Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 710,10 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 09.01.2026 auf 21,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,99 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Varia US Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 220,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Varia US Properties 21,50 -1,38% Varia US Properties

