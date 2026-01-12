Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Profitables Varia US Properties-Investment?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 30,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 32,573 Varia US Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 710,10 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 09.01.2026 auf 21,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,99 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Varia US Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 220,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Properties
|
10:03
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Varia US Properties
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|21,50
|-1,38%