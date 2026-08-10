Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Performance unter der Lupe
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren verloren
Varia US Properties-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 25,840 Varia US Properties-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 325,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,44 Prozent.
Zuletzt verbuchte Varia US Properties einen Börsenwert von 127,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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