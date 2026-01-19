Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Varia US Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,70 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 209,644 Varia US Properties-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 4 276,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 57,23 Prozent gleich.
Varia US Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 206,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
