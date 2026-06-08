SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Varia US Properties-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Varia US Properties-Anteile betrug an diesem Tag 39,10 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 25,575 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 338,87 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 05.06.2026 auf 13,25 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 66,11 Prozent.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 134,21 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at