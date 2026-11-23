Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Lohnende Varia US Properties-Investition?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,80 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 26,455 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 264,55 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 20.11.2026 auf 10,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 73,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte Varia US Properties einen Börsenwert von 101,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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